〈紐約匯市〉Fed寬鬆不變、股市大漲抑制需求 美元指數挫近1%

美國聯準會 (Fed) 按兵不動，美國大選計票持續進行，民主黨總統候選人拜登保持領先，美股連續第四天大漲，降低市場對美元的需求，美元指數周四 (5 日) 觸及兩周低點，美元兌日圓貶至七個月來最低。英國央行 (BOE) 擴大購債，英鎊兌歐元走軟。

美國聯準會 (Fed) 周四宣布維持近零利率不變，並再次承諾將在未來幾個月盡全力帶動美國經濟復甦持續，分析師說，這和上次會議傳達的訊息幾乎相同。

從 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上次會議的發言來看，市場預期 Fed 到 2023 底前都不會升息。

美國總統大選結果尚未出爐，投資人研判，即使拜登入主白宮，但在共和黨有望保持參議院控制權的情況下，政策不至於出現危害美國企業界的大幅調整，美股大漲，美元需求隨之下滑。

追蹤美元對一籃子貨幣的美元指數周四下跌 0.95% 至 92.51。

美元指數走勢

BK Asset Management 外匯策略執行董事 Boris Schlossberg 說：「投資人喜歡民主黨總統和共和黨掌控參議院的想法，這將讓情況回歸到基本上穩定、正常的狀態。」

美元兌日圓貶 0.95% 至 103.49 日圓，是 3 月 12 日以來最低，且摜破 104 日圓技術支撐，可能形成阻力。

美元兌歐元貶 0.99% 至 1.1838 美元。人民幣兌美元升至 6.5994，改寫逾兩年高點。

美國大選計票持續進行，民主黨總統候選人拜登仍以 264 張選舉人票保持領先，但「藍潮」未如預期般出現，民主黨雖然保有眾院優勢，在參院和共和黨暫時戰成平手，但預料難以取得參議院過半優勢。

現任總統川普揚言要在所有拜登勝選的州發動法律挑戰。

美國勞工部周五將公布 10 月非農報告，是匯市投資人關注的重要事件。

英國央行 (BOE) 周四宣布資產收購計畫擴大 1500 億英鎊，規模小於部分投資人所料，英鎊兌歐元、美元一度走高，之後英鎊兌歐元走軟，對走勢疲弱的美元則保持漲勢。

英國電訊報 (Telegraph) 周三披露英國央行考慮實施負利率，太陽報 (Sum) 則報導英國央行可能擴大量化寬鬆 (QE)，購債 1500 億到 2000 億英鎊。

JFD 集團資深市場分析師 Charalambos Pissouros 說：「英鎊一開始升值是因為央行決策，而且前一天已經因為報導而大幅下滑。」

英國央行表示將調查太陽報如何取得消息來源，英鎊兌歐元聞訊走軟。

英鎊三個月隱含波動率降至低於 9%，是 8 月中旬以來最低，顯示投資人對於英國脫歐過渡期結束後的動盪，擔憂程度降低。

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