〈財報〉通用汽車Q3獲利優於預期 擬投資10億美元擴增加拿大廠產能

通用汽車 (GM-US) 週四 (5 日) 盤前公布第三季財報優於華爾街預期，歸功於在北美獲利較豐厚的卡車和 SUV。通用汽車盤前漲幅超過 7%，但交易時間結束以 5.4% 漲幅作收。

GM 以「存有數個變因」為由，拒絕提供全年財測更新，例如潛在刺激措施以及新冠疫情等。

GM 執行長 Mary Barra 表示，第四季估計不會像第三季表現那樣強勁。

對於總統大選結果是否會挫傷今年餘下時間的銷售，Barra 僅低調表示，「考慮到這次選舉的特殊情況，我們已經預料到此次選舉需要更長時間才能確定投票結果。現下有許多變因，但我們在美國和中國所見的強勁復甦可望持續下去。」

Barra 提到，通用正努力提高卡車產量，計畫在其加拿大營運單位投資高達 10 億美元以增加產量。

財報關鍵數據

調整後 EPS：2.83 美元 vs. 1.38 美元 (Refinitiv 調查的分析師共識)

營收：354.8 億美元 vs. 355.1 億美元 (Refinitiv 調查的分析師共識)

淨利：年增 74% 至 40.5 億美元 (去年同期為 23.5 億美元)

GM 第三季北美營運營收年增 44% 至 43.7 億美元，但其美國銷售下降 9.9%。第三季稅前獲利率 15%，其國際營運單位的稅前獲利 1000 萬美元。

GM 第三季清償了 52 億美元的循環信貸額度，10 月又償還了 39 億美元，並計劃年底之前償還餘額，「並同時保持強勁的現金餘額。」GM 的汽車流動資金高於目標，第三季結束時還有 378 億美元。

當時財務長 Dhivya Suryadevara 在 7 月時表示，GM 預計第三季會比第四季「稍強一些」。Suryadevara 今年 8 月意外離開 GM，加入數位支付公司 Stripe。

福特 (F-US) 和飛亞特克萊斯勒公司的財報均優於華爾街預期，也均因北美地區卡車和 SUV 的需求高於預期，這也是 GM 擁有可觀市占率的市場。