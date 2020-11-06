諾貝爾獎得主克魯曼：疫情持續肆虐 美每月仍花數千億美元「賑災」

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 週四 (5 日) 表示，隨著疫情在美國繼續擴散，並壓抑勞工的生計和企業前景，美國可能每月需花費數千億美元來「賑災」，以維持經濟運轉。

克魯曼週四接受 CNBC 的訪問時表示 ：「我們確實仍處於救災階段，許多人即將失業，許多企業受到壓力，我們需要讓他們能熬過這段艱困的時期。」

克魯曼提到，實際上很難為一個理想的紓困案估出最適規模，但是他強調，由於美國尚未能設法消除新冠肺炎，因此需要一個「非常、非常大規模」的紓困方案。

諾貝爾獎得主的克魯曼是新興凱因斯經濟學派代表，主要研究總體濟學和國際經濟學，2008 年以貿易模式與經濟活動區位的分析獲諾貝爾經濟學獎。

克魯曼表示，相較於疫情爆發前，美國現階段仍縮減 1100 萬個工作崗位，除了這些人處於無薪狀態外，各州地方政府也面臨極端財務困境，成千上萬的企業正處於崩潰邊緣，因此需要大量紓困來維持經濟的發展。

此前 3 月美國通過的 2 兆美元《CARES》紓困案現階段多已過期或即將截止， 7 月時在民主、共和兩黨便已開始討論推出新一輪紓困案，然至今仍懸而未決。

民主黨以 2.2 兆美元規模紓困為主張，其中包含提供州和地方政府資金、每週 600 美元的失業救濟金補貼等政策，不過，共和黨僅期望達成較小規模的紓困案，並將重點擺在個人支票以及企業薪資保護。

週三 (4 日) 參議院多數黨領袖麥康奈爾 (McConnell) 獲得參議院連任後表示，下週參議院開會時，新一輪的紓困案將是首要目標，為新一輪紓困案進展帶來一絲新希望。

克魯曼表示，目前沒有跡象表明麥康奈爾會同意大規模的紓困案，或延長失業救濟金期限，但延長失業救濟金卻是緩解疫情期間經濟的「最重要的政策」，不過，多數共和黨人認為失業救濟金的政策試圖「獎勵不工作的人」，因此參議院可能不會同意民主黨的訴求。