〈美國總統大選〉拜登政策牛肉押注三族群 22檔概念股有看頭

美國總統大選近尾聲，民主黨候選人拜登距離勝選門檻僅一步之遙，領先現任總統川普，全球股匯市也解讀為短空出盡，搶先營造慶賀行情，拜登選前祭出許多政策牛肉，主要著重在綠色能源及基礎建設、電動車、生技等三大族群，22 檔台廠相關概念股後市看俏。

拜登與川普在能源政策上大相逕庭，川普主張能源自主，意即支持傳統頁岩油產業，反觀拜登，雖未明確反對頁岩油，但他提出乾淨能源政見，力拚重返巴黎協定、2050 年達到碳中和，且要懲罰汙染環境的企業，因此，市場認為，拜登若勝選，對太陽能、風力發電、儲能及電動車四大族群有正面激勵效果。

以台灣太陽能產業來看，三大模組廠聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW)，受惠大型案場趕著併網發電，下半年已經擺脫虧損的命運，隨著國內裝機需求持續暢旺，友達 (2409-TW) 訂單能見度至少 1 年起跳，包括安集 (6477-TW)、碩禾 (3691-TW) 等，產能利用率也都居高檔，美國未來四年若加大太陽能投資力道，可望帶動整體產業興起。

此外，風電族群的上緯投控 (3708-TW)、中興電 (1513-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、信邦 (3023-TW) 及台達電 (2308-TW) 等，除了受惠離岸風電國產化趨勢，全球科技巨擘如蘋果、Google、微軟、台積電 (2330-TW) 等大廠都已加入 RE100，訂出 100% 使用再生能源的承諾，若再加上美國政策利多，預期中長期需求將相當龐大。

在儲能方面，全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱 - KY (5227-TW) 主要市場在歐洲、日韓，受疫情影響，下游廠商開始尋求分散風險，立凱電因此接觸到新客戶，今年在儲能市場有所斬獲，明年營收規模可望穩定成長。

拜登選前宣示支持打造電動車的基礎設施，可望加速電動車普及，品牌大廠特斯拉 (Tesla) 出貨持續轉佳，第四季總產量上看 15 萬輛，季增 3%，市場點名連接線束貿聯 - KY(3665-TW)、汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 兩檔概念股，第四季業績看俏，且在其他國際車廠競相推出電動車的趨勢下，長期營運有撐。

拜登日前表示，一旦當選，將把歐記健保改良成為「拜登健保」，並將大力提升防疫措施，因此，市場認為，拜登勝選將有利生技醫療產業，台廠方面，包括新藥股中化生 (1762-TW)、雃博 (4106-TW)、太景 - KY(4157-TW)、中裕 (4147-TW)，疫苗股國光生 (4142-TW)，口罩股恆大 (1325-TW)，耳溫槍代工廠泰博 (4736-TW)、豪展 (4735-TW) 等，多檔股價已展開慶祝行情。

儘管美國大選最終結果尚未出爐，但拜登正朝勝選之路邁進，選舉人票大幅領先川普，法人認為，待大選告一段落，市場不確定因素消除，股市將回歸基本面，即使產業趨勢前景看好，也要謹慎布局。