【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國大選逐漸進入尾聲，加上 Fed 宣布維持接近零利率政策與高通財報優於預期等利多激勵，周四美股四大指數全面上揚，收盤漲幅介於 1.95%~4.40%。科技指標股全面彈升，高通、美光、APPLE 漲幅超過 3%，台積電 ADR 上漲 1.11%、聯電 ADR 下跌 3.05%。

2. 周四台股小幅高開後，早盤因美國大選持續膠著，指數一度拉回平盤附近整理。但臨近收盤在 2330 台積電跳空急拉，推升加權指數收在 12,918.80 點，上漲 0.40%。

3.OTC 開高震盪，終場收在 165.23 點，漲幅 0.57%，重回月、季線之上。目前上方壓力在前波高點 169.64，下方支撐為半年線約 161.4 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：台股急拉尾盤，收長下影紅 K 棒，再度逼近萬三大關。

(2)、量能：台股縮量至 1,750.32 億元，後續須維持價漲量增趨勢為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標黃金交叉向上，開口擴大。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 + 171.03 億元；外資 + 153.72 億元、投信 - 0.94 億元、自營商 + 18.25 億元。

5. 節能股：美國大選拜登選情轉佳，市場資金轉向太陽能股，6477 安集、6244 茂迪、3576 聯合再生、3686 達能、6443 元晶股價衝高，帶動風電 3708 上緯投控、9958 世紀鋼與重電族群 1514 亞力、1519 華城、1513 中興電上漲。

6. 生技、防疫：近日歐美新冠疫情持續升溫，9919 康那香、1325 恆大早盤股價走高。此外，市場普遍認為拜登當選有利醫療族群 (將歐記健保改良成為「拜登健保」，並將大力提升防疫措施)，1762 中化生、4123 晟德、8406 金可 - KY、4736 泰博轉強。

7. 高通相關：季財報和展望優於市場預期，美國晶片商高通（Qualcomm）盤後大漲逾 13%，帶動台廠相關供應鏈，3661 世芯 - KY、4968 立積同步走高。

8. 季報佳：台股進入季報公布密集期，3515 華擎 3Q EPS 突破 4 元，再創新高，股價底部轉強。5347 世界先進第 3 稅後淨利 15.27 億元，為 7 季來新高，股票再創歷史新高。

9. 操作建議：短線可布局有新品發表的蘋果供應鏈 (5G 與高速傳輸)、二線塑化，與具有雙 11 與聖誕節相關受惠股。

10. 中美晶 前三季每股大賺 7.82 元：5483 中美晶公布第三季財報，在去年擺脫長約包袱之後，今年營運成績亮眼，前三季營業毛利、營業淨利、稅後淨利皆創歷史新高，每股盈餘 7.82 元，也創下歷史次高紀錄。

11. 鈺太 Q3 財報亮眼 Q4 拚續旺：6679 鈺太第三季淨利達 8,240 萬元，成功改寫單季歷史新高，累計前三季獲利已超越 2019 年全年水準。10 月合併營收為 1.87 億元、年成長 47.2％，創下單月歷史新高表現，市場預期單季合併營收有望再度改寫新高，全年業績將可望繳出年增幅雙位數水準。

12. 鴻海最強 10 月 營收增三成：2317 鴻海公布 10 月合併營收為 6,125.54 億元，年增 2.8%，為歷年同期最佳，也是史上單月營收第三高。法人研判，鴻海 10 月業績反映 iPhone 12 系列新機拉貨熱潮，由於新 iPhone 銷售狀況佳，看好鴻海本季營收將挑戰單季新高，季增率超過四成。

