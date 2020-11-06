抖音競商「快手」 香港掛牌啟動

周四 (5 日) 晚間，中國短影音平台「快手」正式向港交所遞交 IPO 公開說明書。內容顯示快手營收高速成長，2017 年～2019 年的營收入人民幣 83 億元上升至人民幣 391 億元。今年上半年營收達人民幣 253 億元，年增率 48%。

由於快手在中國的競爭對手即是抖音，而市場期待抖音上市之際，快手的掛牌及後勢發展正為抖音建立起一個上市估值評估標準。

(圖片: AFP)

快手公開說明書內容指出，截至今年 6 月 30 日的半年內，快手中國應用程式及小程式的平均日活躍用戶和平均月活躍用戶分別為 3.02 億和 7.76 億，日活躍用戶的日均使用時間超過 85 分鐘、日均點進快手程式超過 10 次。

快手創作者占平均月活躍用戶在快手程式上的比例約 26%，快手每月平均短影音上傳數量超過 11 億條。今年上半年已有 2000 萬人在快手上取得收益。

同時快手的電商業務自 2018 年啟動以來同樣高速成長。截至 6 月 30 日上半年總成交總額（GMV）達到 1096 億人民幣，平均月復購率高達 60%。

不過快手營收雖然表現亮麗，且毛利近三年平均在 30% 之上。但 2020 年上半年則出現約人民幣 76 億元的營運虧損，主要由於銷售及營運費用激增，研發費用也明顯增加。

快手依規定同樣也做出風險警示，內容指出全球新冠肺炎疫情的進一步發展仍存在重大不確定性，目前尚無法合理估計疫情爆發對公司 2020 年的業務、財務業績及前景的影響程度。

股東結構方面，宿華、程一笑、銀鑫、楊遠熙等高階主管合計持股達 25.09%，騰訊則持股 25.57%，晨興資本持股 16.65%，騰訊為最大外部股東。

