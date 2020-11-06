iPhone 12零件不足 找上iPad零件遞補

蘋果新機 iPhone 12 系列供應數量有限，其中以 iPhone 12 Pro 最為嚴重，目前在官網下單仍需等到本月月底甚至下個月才能到貨。根據日媒報導指出，為了保證 iPhone 12 特別是 iPhone 12 Pro 的產能，蘋果調用一部分原本供應 iPad 的同類型元件，預估約影響達 200 萬台 iPad 生產。

有消息稱蘋果正在想辦法加速 iPhone 12 產能，其中最關鍵的問題就在於電源管理 IC 和 LiDAR 的零組件供應均呈現短缺。

由於 iPad 的銷售量並不如 iPhone 般的搶手，蘋果希望能夠透過靈活調動產能的方式使 iPhone 12 系列出貨順暢，把握歐美年底的銷售旺季。

(圖片: AFP)

此外，蘋果還同步提高 iPhone 11、iPhone SE 2 和 iPhone XR 備貨數量，這是目前在售的三款較舊機種。蘋果的想法主要在於，利用 iPhone 12 還無法順暢供應的同時透過舊機種來填補出貨數量，滿足那些對價格敏感性高，但又對手機效能需求不高的消費者。

消息人士透露從今年聖誕購物旺季到明年春季，iPhone 11、iPhone SE 2 和 iPhone XR 的備貨數量高達 2000 萬支，大約是 iPhone 12 今年全系預估出貨量的 1/4。

另一方面，昨日蘋果天貓旗艦店的 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 在下架後又立即上架。針對下架 iPhone12 系列原因，客服回應表示 iPhone 12 系列銷售太旺導致貨源供應不足。

