〈美國總統大選〉美股大漲史上選後最佳 為何只有明星科技股光芒四射？

美股在大選日過後持續大漲，寫下當代歷史在大選過後最大上漲幅度，而引領漲勢的依然是今年最耀眼的明星科技股，但分析師也注意到一個弔詭的現象：標普 500 指數成分股企業中，大多數成分股卻都下跌。

標普 500 周四收盤大漲 1.95%，但 500 多檔成分股中卻有 270 檔下跌，換句話說，跌的家數比漲的多。金融股災情慘重，三大公司下跌逾 10%；公用事業類股幾乎寫下三個月來最大跌幅。

大盤漲勢顯然由科技股撐起，臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix(NFLX-US) 、蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US) 組成的尖牙股 (FAANG) 連漲三天，加權平均漲幅是五年來最大。科技股為重的那斯達克 100 指數周四收盤大漲 2.6%。

尖牙股加權平均漲幅。取自 Bloomberg

Bokeh 資本夥伴公司投資長 Kim Forrest 說：「疫情期間的贏家，仍將是贏家。」

美企財報季已近尾聲，科技股第 3 季獲利增加 2.6%，標普 500 其餘類股的獲利則是下滑 11%。

彭博分析，造就科技股光芒四射的原因有三，首先，拜登入主白宮但國會由兩黨分治，使加稅和提高管制的可能性降低，許多分析師認為，這周的類股輪動 (科技股選前表現遜色) 反映提高資本利得稅的可能性已經消散。

第二，拜登政府搭配共和黨主導的參議院，代表刺激經濟的紓困法案規模沒有民主黨完全執政來得大，投資人把資金投入相對能規避風險的去處。

FHN 金融公司首席經濟學家 Chris Low 說：「某些投資人大選前觀望，以免被加稅疑慮引發的股市拋售波及，或是單純等著逢低買進。不管理由是哪一個，這些策略已經無關緊要，投資人重新搭上 (科技股上漲) 列車。」

第三，考量到有助推升通膨的財政刺激計畫規模或許沒有原先預期大，債券殖利率在 11 月 3 日大選後一路走低，這讓高成長、握有長期現金流的高成長股受到青睞。美國聯準會 (Fed) 周四重申長時間維持近零利率，更強化了這個趨勢。

Hodges 資本管理公司經理人 Gary Bradshaw 說：「在超級低利率環境中，人們想持有成長股，那些擁有最棒的成長表現、最多自由現金流的公司。」

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