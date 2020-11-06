〈美國總統大選〉許勝雄：拜登若上台 美中緊張關係可望緩和

海基會董事長仍未確定，因此由金仁寶集團董事長許勝雄繼續代理。對於美國大選開票進入最後關鍵，許勝雄認為，如果拜登上台，美國與中國間的關係可望緩和，目前看來，兩黨在總統及參眾院處於相互制衡，不會出現一黨獨大，應該可以穩定處理台美、美中的關係。

許勝雄身兼中國生產力中心 (CPC) 董事長，今日上午出席 65 周年感恩論壇，對於媒體詢問美國總統選舉議題，他表示，美國是民主國家，政黨輪替很自然，台灣沒有能力左右任何國家的政治體制，對美國當地的影響也是微乎其微。

許勝雄認為，美國總統開票確定後，不論是總統或參眾兩院的關係，看起來還是處在一個平衡的狀況，比較不會有一黨獨大、全面執政，因此，兩黨之間相互制衡，應該還是可以穩定處理台美及美中之間的關係。

許勝雄進一步表示，如果拜登勝選，美中關係相較之前川普時代應會較為緩和，不過，若拜登在美中貿易戰部分仍延續川普做法，就會加速其他企業不得不到更多的國家布局。

總統蔡英文今天也出席論壇，並肯定許勝雄接掌 CPC 20 年來，讓整個 CPC 的營運和效能都大幅提升，並呼籲產業要把握目前全球經濟秩序重整的機會，讓台灣繼續在供應鏈重組中搶占先機及關鍵地位，持續發展「六大核心戰略產業」。

至於海基會人事，許勝雄原定代理董事長 3 個月，11 月 3 日屆滿，不過，因董座人選持續難產，許勝雄持續代理至新任董座出線為止，許勝雄說，依照法令規定，民間捐助人進董事會不用公布財產，預計 12 月初將舉行下屆董監事改選，目前尚未看到名單。