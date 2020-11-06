外資連5天掃貨台股527億元 怕去央行喝咖啡 台灣50反1連3天遭狂賣

台股今 (6) 日開高震盪，最高來到 12999.16 點，不過近關情怯，終場漲 54.73 點、收在 12973.53 點。外資今天大買台股 138 億元，連 5 天掃貨台股 527 億元。其中，外資在美國總統選前至今，連續押寶權值股，對台積電已經連 4 買，不過值得留意的是，外資連 3 天狂賣元大台灣 50 反 1，累計賣超超過 10 萬張。

從今天的三大法人操作來看，土洋呈現對作，外資大舉買超 138.35 億元，而自營商、投信均站賣方，分別賣超 0.53、1.87 億元，三大法人合計買超 135.95 億元。

外資已連續 5 天掃貨台股，共敲進 527.82 億元，且今天還呈現股市、期市、匯市齊揚的偏多操作，在台指期淨部位方面，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5410 口，使得淨多單水位突破 4 萬口、來到 40879 口。

外資買超前十名為：長榮 2 萬 6510 張、中信金 1 萬 6118 張、台積電 1 萬 5507 張，其餘依序為聯電、日月光投控、鴻海、台聚、台玻、國喬、正新。

從外資加碼標的可看出，外資從前波的銅板股，買盤再度重新回到權值股身上，其中，外資從美國總統選舉前夕開始重金押寶台積電，主要是目前美國不論民主黨、共和黨，對爭取半導體高科技產業到美國投資都已凝聚共識，因此在美設廠的半導體龍頭台積電最受惠，外資連 4 天買超台積電合計達 3 萬 8743 張。

外資賣超前十名為：友達 4 萬 7189 張、富邦 VIX 遭賣 3 萬 6007 張、群創 2 萬 9055 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 1 萬 7507 張、彩晶 1 萬 5424 張，其餘依序為華航 7579 張、和鑫、聯合再生、元大滬深 300 正 2、台泥。

面板雙虎友達、群創第三季財報同步轉盈，各自終結連六季和連七季虧損，且對後市持續樂觀，預估本季報價可再漲 7% 至 9%。但是外資短多下車，已經連續 3 天賣超面板雙虎，友達合計遭賣 7 萬 9931 張，群創合計遭賣 3 萬 9038 張。

另外，值得留意的是，央行緊盯外資狂買元大台灣 50 反 1 是否涉「假避險、真炒匯」，也讓外資繃緊神經，連續賣超元大台灣 50 反 1，合計 3 天就狂賣超過 10 萬張。