AirPods Pro出包有瑕疵！蘋果宣布免費更換

週五 (30 日) 蘋果宣布，AirPods Pro 出現音訊瑕疵問題，該公司將提供免費更換服務。

蘋果 (AAPL-US) 表示，如果在吵雜環境中 AirPods Pro 增加劈啪聲、聲噪和雜訊，出現主動降噪問題無法正常運作，蘋果將提供免費更換服務。(目前台灣官網尚未顯示更換服務的公告)

蘋果提到，有相關問題的果迷用戶能與蘋果官網線上聯絡，或在蘋果門市預約免費更換其 AirPods Pro，只有確認有問題的 AirPods Pro 設備才會予以更換。

蘋果稱，更換只適用於耳機，而不適用於充電盒，蘋果沒有為其他 AirPod 機型提供類似的服務。

蘋果還表示，2020 年 10 月以後出廠的 AirPods Pro 不受影響。

蘋果週四盤後宣布最新財報，穿戴式裝置為主的蘋果配件產品營收 (含 AirPods/Pro、Apple Watch) 為 78.8 億美元，優於華爾街預期的. 74.0 億美元，年增 20.9%，占總營收的 12%。

據外媒報導，蘋果計畫明年推新款 AirPods 和 AirPods Pro，外觀設計將可能會有重大改變並提升續航力，此外，還可能加入可更換的耳塞。