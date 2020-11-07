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〈美股盤後〉喬治亞州宣布將重新計票 標普迎4月以來最佳周

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉喬治亞州宣布將重新計票 標普迎4月以來最佳周。(圖片：AFP)
〈美股盤後〉喬治亞州宣布將重新計票 標普迎4月以來最佳周。(圖片：AFP)
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美股盤後標普那指費半道瓊指數新冠疫情新冠病毒川普拜登總統大選

週五 (6 日) 下一任美國總統結果仍未定，美大選開票又添變數，美單日確診刷新高紀錄，非農數據優於預期，有助於抑制週五跌幅，三大指數收盤近乎持平，道瓊下跌逾 60 點，標普以能源和金融板塊表現最差，晶片股強勢上漲，費半收漲逾 1.6%。

2020 年美國總統大選投票率，創 1900 年以來最高，截稿前，有 73,979,608 美國人投票支持民主黨總統候選人拜登，有 69,876,618 美國人投票給川普。民主黨候選人拜登目前以 253 票對 213 票領先川普。

拜登在尚未有開票結果的兩大關鍵州「賓州」、「喬治亞州」亦領先川普，但由於票數差距不到 0.5%，喬治亞州宣布將重新計票，為美大選開票又添變數。

儘管不確性仍在，華爾街創自 4 月以來的最佳每週表現。標普和那指本週分別上漲了 7.3% 和 9%。道瓊週漲 6.9%。標普創下自 1932 年以來最大選舉週收益。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 4911 萬例，死亡數突破 123 萬例。美國累計確診超過 966 萬例，累計死亡數超過 23.5 萬。

週五 (6 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 66.78 點，或 0.24%，收 28,323.40 點。
  • 標普 500 指數下跌 1.01 點，或 0.03%，收 3,509.44 點。
  • 那斯達克指數上漲 4.30 點，或 0.04%，收 11,895.23 點。
  • 費城半導體指數上漲 40.11 點，或 1.61%，收 2,529.27 點。

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