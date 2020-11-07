〈美股盤後〉喬治亞州宣布將重新計票 標普迎4月以來最佳周

週五 (6 日) 下一任美國總統結果仍未定，美大選開票又添變數，美單日確診刷新高紀錄，非農數據優於預期，有助於抑制週五跌幅，三大指數收盤近乎持平，道瓊下跌逾 60 點，標普以能源和金融板塊表現最差，晶片股強勢上漲，費半收漲逾 1.6%。

2020 年美國總統大選投票率，創 1900 年以來最高，截稿前，有 73,979,608 美國人投票支持民主黨總統候選人拜登，有 69,876,618 美國人投票給川普。民主黨候選人拜登目前以 253 票對 213 票領先川普。

拜登在尚未有開票結果的兩大關鍵州「賓州」、「喬治亞州」亦領先川普，但由於票數差距不到 0.5%，喬治亞州宣布將重新計票，為美大選開票又添變數。

儘管不確性仍在，華爾街創自 4 月以來的最佳每週表現。標普和那指本週分別上漲了 7.3% 和 9%。道瓊週漲 6.9%。標普創下自 1932 年以來最大選舉週收益。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 4911 萬例，死亡數突破 123 萬例。美國累計確診超過 966 萬例，累計死亡數超過 23.5 萬。

週五 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 66.78 點，或 0.24%，收 28,323.40 點。

標普 500 指數下跌 1.01 點，或 0.03%，收 3,509.44 點。

那斯達克指數上漲 4.30 點，或 0.04%，收 11,895.23 點。

費城半導體指數上漲 40.11 點，或 1.61%，收 2,529.27 點。

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