〈美國總統大選〉拜登若入主白宮 美元、黃金趨勢這樣走

美國總統大選結果未定，但是拜登勝選機率較高，一旦拜登當選，美元、黃金走勢何去何從，將牽動投資人神經，銀行業高層表示，如果拜登勝選的話，將因為支持大規模紓困政策，而拖累美元匯價，預期美元指數將續貶向 88 靠攏；而投信業者指出，黃金因此受激勵，目標價上看 2300 美元。

美元指數走貶，從今年 3 月高點迄今下滑 9%，可能是 2017 年以來最低的 1 年；銀行業高層表示，若拜登當選，美國債務問題，將使財政刺激政策勢必陸續出籠，因為支持大規模紓困政策，恐不利於美元避險需求，因此美元貶勢不變，預期美元指數將續貶向 88 靠攏。

選後至 2021 年上半年，美元指數不排除位於低點震盪，爾後隨著大量流動性帶動美國通膨上升，美歐公債殖利率利差擴大，若美股於歷史高檔出現較大幅度的修正局面，至少要等到 2021 年下半年，美元指數才可望有機會見到重返升勢。

而投信業者表示，正因為選情不利美元後勢，且聯準會重申允許通膨率超過 2% 一段時間，預期趨近於 0 的利率將至少持續至 2023 年，激勵金價走高。

投信業者指出，低利率環境及幣值擔憂將有利於黃金中長期表現，高盛上調 3 個月目標價到 2300 美元，花旗亦預期明年均價可達 2275 美元。

投信業者表示，負實質利率環境將帶動黃金中長期表現，不過近期金價仍未明顯脫離過去 2 個月的整理區間，且短線波動較大，建議投資買黑不買紅，並善用黃金相關 ETF 進行操作，惟須留意自身投資屬性及嚴設停利停損。

此外，投信業者補充表示，銀價走勢往往與黃金連動，不過工業需求佔白銀總需求高達二分之一，影響銀價的因素較為多元，使白銀波動較大。因入秋後歐美疫情擴大，經濟疲弱可能衝擊白銀工業需求，使過去一段時間白銀表現相對黃金更為弱勢，不過拜登的綠能政策有利白銀需求大幅成長，激勵白銀價格在開票結果漸趨明朗後走高。

且多家藥廠進入最終階段臨床試驗，白宮預估疫苗可望在年底前問世，加上民眾對疫情已有應對經驗，投資人對於新政府政策亦有所期待，若股市及黃金回穩，將有利於帶動有「窮人的黃金」之稱的白銀衝高，高盛同步上調 3 個月目標價到 30 美元，建議投資人可運用白銀相關 ETF，追蹤白銀表現。