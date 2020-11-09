雙11網購商戰倒數 信用卡促刷回饋喊破10%

雙 11 網購商機開戰，銀行信用卡促刷優惠動輒喊破 10% 起跳，銀行業者建議，想要透過信用卡賺好康可優先從網購聯名卡下手，沒有聯名卡也能挑選回饋率較高的信用卡支付，同樣有回饋可拿。

目前包括兆豐、國泰世華、聯邦等都與網購平台聯手推促刷優惠，除了雙 11 的活動促刷，如果加計信用卡本身的優惠回饋，回饋率幾乎都是 2 位數起跳。

以兆豐銀為例，雙 11 當天持卡在 momo、PChome、蝦皮及 Yahoo 購物中心，單筆刷滿 1111 元就送 111 元回饋金，如果刷「e 秒刷鈦金卡」國內網購最高回饋 3%，單筆分期刷滿 8000 元就能回饋 1600 元，合計最高回饋率可達 23%。

國泰世華也鎖定 momo、PChome、蝦皮及 Yahoo 購物中心四大購物平台，推出促刷優惠回饋，舉例來說，持卡到 momo、PChome 回饋最高可達 10%，持 KOKO 卡回饋可加碼，最高可達 13%。

但要注意是，出手消費前也要留意網購信用卡是否可同享銀行的網購平台滿額禮，在成本考量下，不少銀行會限制網購卡不能再同享滿額回饋，這些限制通常會藏在密密麻麻的注意事項中，才能真正看的到也吃的到刷卡優惠。