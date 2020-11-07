〈熱門股〉東洋代理新冠疫苗無法如期來台 股價周跌近1成

東洋 (4105-TW) 日前向德國藥廠 BioNTech(BNT) 爭取 3000 萬劑新冠肺炎疫苗的台灣代理權，後續東洋、BNT 與台灣衛福部疾管署三方在授權文件、數量與價格未達成共識，新冠疫苗將無法如期明年來台，本周股價一度打入跌停，周五收在 69.4 元，周跌幅近 1 成，跌破短均。

東洋 10 月中宣布，向德國藥廠 BioNTech 爭取 3000 萬劑新冠肺炎疫苗的台灣代理權，若順利與疾管署在 10 月底前談論順利，首批 1000 萬劑疫苗預計明年第 1 季到貨，約可供應 500 萬人施打。

不過，東洋本周公告，因 BNT 與疾管署，在新冠疫苗的數量與價格未達成共識，因此東洋將無法如期代理疫苗來台，不過遭疾管署指揮中心反擊，是因東洋沒提供授權文件，導致談判破局。

東洋強調，已揭露與 BNT 的新冠疫苗授權案屬於「有條件授權」，同時提供疾管署備查，再者，與政府協商期間，積極向 BNT 爭取延長授權期限，但由於未能達成部分商業條件，因此公司無法繼續提供有效證明文件。

疾管署則認為，東洋無法提供 BNT 的正式授權文件及合約草案，導致談判破局，連帶後續項目也無法評估，後續將透過其它國際管道、扶植國產疫苗，讓國人明年有疫苗可施打。

東洋第 3 季稅後純益 2.21 億元，季增 19.12%、年減 30.12%，每股純益 0.89 元；前 3 季稅後純益 6.6 億元、年減 24%，每股純益 2.66 元。