產能持續供不應求 台勝科明年Q1接單續旺8吋已滿載

矽晶圓廠台勝科 (3532-TW) 客戶需求暢旺，產能供不應求，也因此延後原定第四季進行的歲修排程，目前已在洽談明年首季訂單，8 吋產能已確定滿載，12 吋也有機會延續滿載狀態。

台勝科已在洽談明年首季訂單，從目前接單情況來看，8 吋矽晶圓訂單暢旺，在電源管理晶片、CIS 晶片、面板驅動晶片需求熱絡下，產能將維持滿載；12 吋邏輯 IC、記憶體相關需求穩健，產能有機會滿載。

由於疫情持續帶動遠距教學、居家辦公及醫療等相關應用成長，台勝科第四季 8 吋客戶需求優預期，12 吋邏輯 IC、記憶體相關需求則持穩。

台勝科 8 月底因設備故障，加上庫存水位偏低，影響出貨，導致營收下滑，在故障設備恢復生產後，加上仍難以建立庫存水位，原先預期第四季將進行的 4 至 5 天歲修排程，將延至明年。台勝科看好，第四季營收與獲利均將較第三季成長。

台勝科前 10 月營收 99.76 億元，年增 1.84。第二季受業外匯損衝擊，稅後純益 3.41 億元，季減 13.67%，年減 44.6%，每股純益 0.88 元；上半年稅後純益 7.36 億元，年減逾 5 成，每股純益 1.9 元。