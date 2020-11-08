鴻海法說、台積電10月營收、蘋果新品發表會 本周大事預告

鴻海本周四 (12 日) 將召開法說會，隨著 iPhone 新機陸續在各國上市，外界關注第四季營運展望，及明年訂單能見度、電動車布局、威州投資案等議題，台積電將在周二公布 10 月營收，依據先前財測，累計前 10 月將超越去年全年，蘋果預計三度舉辦新品發表會，市場普遍預期，將推出搭載自家研發處理器的新 Mac，以下是本周大事預告：

鴻海法說周四登場 外界聚焦五大看點

鴻海本周四 (12 日) 將召開第三季法說，除了公布第三季財報，第四季、明年展望外，威州投資案、微軟合作新案、電動車開放平台招募合作夥伴進度等，都將是市場關注重點。

尤其今年受疫情影響，蘋果 iPhone 12 延後推出，加上 5G 換機潮來臨，市場關注手機需求，另外，鴻海對其餘三大產品線的看法，同樣是產業重要風向指標。

台積電 10 月營收周二公布 累計前 10 月將超越去年全年續創高

台積電 10 月營收預計周二公布，依據先前財測，單月營收仍可站穩千億元大關，目前累計前 9 月營收已達 0.98 兆元，去年全年營收為 1.07 兆元，市場看好，台積電累計前 10 月營收將超越去年全年，全年營收年增幅將近 25%，續創歷史新高。

蘋果三度舉辦新品發表會 搭載自家處理器 Mac 將問世

蘋果今年秋季發表會新品輪番上陣，第三次發表會主題為「One more thing!」，預計將在台灣時間 11 日凌晨 2 點登場，外界認為，主角就是江湖盛傳的搭配自家晶片 Apple Silicon 的新款 Mac。

此外，外媒先前報導，蘋果已要求供應商明年 2 月前，生產 250 萬部自製晶片的 MacBook，約達 2019 年出貨量的近 20%，根據報導，蘋果也打算明年第二季前，持續量產其他款內建自製晶片的 MacBook，加速與英特爾分手的腳步。

台灣出口統計周一公布 工作天數減少牽動成長動能

財政部統計處將在周一公布 10 月出口統計，統計處先前預期，10 月出口約落在負成長 2% 至正成長 1% 間，由於 10 月工作天數較少，加上華為禁令影響，都影響出口統計，但全年來看，統計處認為，台灣今年對美國、中國的出口創歷年新高，可說是「十拿九穩」，其中對中國出口創新高的機率又比美國高。