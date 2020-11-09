〈陸股盤後〉拜登勝選 股匯放量雙漲 A股三指數狂歡慶賀

周一 (9 日)A 股三指數反應美國總統大選結束的利多，指數在開高後震盪走高，終場幾乎收在最高點。受到美國總統人選不確定性消失的因素下，資金瘋狂回流 A 股，人民幣也一度升破 6.55 大關，升值逾 350 基點。

時隔逾兩個月，滬深兩市成交額再度突破人民幣兆元大關，達人民幣 1.08 兆元，日增 23%。

盤面上，各族群幾乎全線走揚，漲幅前五的類股分別是港口水運 4.7%、電子元件 3.9%、有色金屬 3.7%、券商信託 3.6%，及民航機場 3.5%。

資料來源: 東方財富網, 深證日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 1.86%，報 3373.73 點；深證成指上漲 2.19%，報 14141.15 點，盤中一度創下 5 年多新高，創業板指上漲 2.96%，報 2814.00 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 196.98 億元，單日買超金額創陸股通開通以來第二高。其中滬股通買超人民幣 80.83 億元，深股通買超人民幣 116.15 億元。外資已連續買超六個交易日，累計買超金額逾人民幣 400 億元。

產業消息

媒體指出全球主要晶圓代工廠訂單滿載，甚至先進製程訂單排滿到明年上半年，利多消息使半導體類股成人氣指標，兆日科技、捷捷微電、聞泰科技、紫光國微、長電科技等逾 10 檔個股呈現漲停。

大盤呈現價量齊揚，券商類股勁揚，廣發證券、中金公司、國聯證券均呈現漲停、中泰證券跳漲 7.8%。

法人觀點

廣州萬隆表示市場整體風險不大，今日大盤成交量再逾兆元水準，這說明有增量資金進場。目前來看，具利多的產業如科技、非鐵金屬、新能源等，其中科技與新能源產業受惠族群多，是人氣焦點，投資人可在類股輪動中把握機會。

巨豐投顧認為上周末市場消息面偏多，刺激 A 股全面上漲。目前市場處於估值空窗期，科技類題材股和低估順週期藍籌股上攻，投資人不宜追高，建議可把握類股輪動機會俟機買進。

