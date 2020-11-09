搶救旅宿業 北市府擬加碼補助上看千元 下月對外公布

國際疫情升溫，我國維持邊境嚴管措施，觀光產業恐進入寒冬，台北市長柯文哲今 (9) 日透露，為搶救北市旅宿業，將祭出針對團客及自由行旅客的救急補助方案，預計 12 月正式對外公布，持續至明年 3 月中旬，補助金額上看 1000 元。

柯文哲今天前往議會進行市政總質詢，對於疫情衝擊旅宿業，柯文哲表示，仰賴國際觀光客的飯店 (營運) 的確很慘，業者應尋求轉型轉戰國旅市場，北市府是「救急不救窮」，預計至明年 3 月中，也就是台北燈節結束之際，會提出一項救急方案，但無法長期援助，要靠業者自己想辦法經營下去。

觀傳局長劉奕霆進一步說明，針對團客、自由行的旅客，未來將有補助旅宿的金額，會努力達到跟中央一樣 1000 元的水準，這項救急方案已報給府級單位，待確定後，12 月將正式對外宣布。

劉奕霆表示，補助對象將不限住宿者的設籍地，只要入住北市飯店或旅館即可，政府可以多幫忙業者的部分就盡量做。

根據觀光局統計，今年 1 至 8 月來台旅客人次僅 129 萬人次，較去年同期銳減 83.84%，預估今年來台旅客人次僅約 135 萬人次，將創下近 20 年來最差紀錄；國旅部分，預計將達 2.1 億旅遊人次，是近 10 年來新高。