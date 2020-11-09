無薪假降至11696人創7個月新低 批發及零售業單周驟降502人

勞動部今 (9) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，截至 9 日，全台共計 455 家、11696 人實施，單周下滑 230 家、1607 人，實施人數創今年 4 月以來新低，其中，批發及零售業狀況明顯改善，單周驟降逾 500 人，無薪假最大宗的製造業也跌破 8000 人，景氣穩健復甦。

根據勞動部統計，製造業無薪假人數持續下滑，單周減少 368 人，來到 7852 人，家數也從 208 家跌至 156 家。以四大工業來看，化學工業受惠塑化業景氣回溫，無薪假單周減 167 人，來到 3874 人；資訊電子工業也從 703 人減至 435 人；不過，民生工業及金屬機電工業仍較上周略增。

台灣第 3 季內需市場表現強勁，主計總處上修經濟成長率 (GDP) 概估為 3.33%，創 9 季以來新高，批發及零售業景氣持續回溫，本期無薪假人數驟降 502 人，來到 1637 人；儘管國際仍嚴管邊境，但以旅行社為主的支援服務業無薪假也明顯下滑，從上周的 637 人降至 362 人。

此外，運輸及倉儲業無薪假單周減少 238 人，降至 1005 人；住宿及餐飲業目前僅剩下 170 人仍實施無薪假。

然而，國際邊境管制仍未鬆綁，觀光局日前預估，恐怕要到明年底或 2022 年初，觀光才會恢復到疫情前的水準，因此，仰賴觀光客的事業單位須盡速尋求轉型，才能擺脫疫情困境，重拾營運成長動能。