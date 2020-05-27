選對美元保單 滿足退休規劃、資產傳承雙重需求

近期在新冠肺炎疫情衝擊下，連帶影響全球經濟情勢，處於低利率時代，在當前波動的市場環境下，保險仍為較穩健的資產規劃選擇，而美元作為國際強勢貨幣，資產累積效果亦較新臺幣佳，若能適當配置美元保單，應能有效提升資產運用的效益。

臺灣即將跟進日本腳步邁入「超高齡社會」，根據財團法人保險事業發展中心統計資料，到 2018 年底國人每人平均約有 2.5 張壽險保單，然壽險死亡給付平均保額僅約 56 萬元，在面臨少子化及高齡化的雙重壓力下，一旦家庭成員發生保險事故，恐衝擊家庭經濟及遺族生活，國泰人壽表示，選對美元保單，可以滿足退休規劃與資產傳承雙重需求。

何謂選對美元保單，國泰人壽表示，一般而言，保險給付在用途上大概可分做自用或留給家人，若要自用，主要著重在提早規劃退休生活，避免老年面臨資金短缺的問題，以 30 歲男性投保「國泰人壽樂美年年美元終身保險」6 年期，保險金額 2 萬美元為例，每年實繳保險費 3,287 美元 (含 1% 保費折減)，在繳費期間內每年皆可領取年繳應繳保險費 2.15% 的生存保險金，相當於每年再折減 2.15% 的保險費，而繳費期滿後每年皆可領取年繳應繳保險費 13.30% 的生存保險金 (約 442 美元)，且越早規劃、年紀越輕投保，越有可能所領取的生存保險金就越多。

如果是要留給家人，以 30 歲男性投保「國泰人壽美利 101 利率變動型美元終身壽險 (定期給付型)」為例，保險金額 10 萬美元為例，年繳保險費 6,970 美元 (含 1% 保費折減)，第 6 保險單年度起身故保障約為總繳保險費的 2 倍；若增值回饋分享金選擇「增購保額」，保障還可能逐年遞增，全期給付總保險金額 1 倍的身故保障，達到資產傳承與遺族照顧之目的。

國泰人壽提醒，世代在變，理財觀念也要跟著轉，建議以自身需求為首要出發點提早規劃投保，在面臨通膨、低利率的情況下，長期配置資產累積效果較佳的美元保單，不僅能補強保險保障，亦有助於退休生活規劃，在人生旅途中，保險可作為強力的經濟後盾。