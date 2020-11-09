歐元區11月Sentix投資者信心指數續跌 但優於市場預期

根據市場研究機構 Sentix 在週一 (9 日) 發布的一項調查顯示，歐元區 11 月 Sentix 投資者信心連續第二個月下滑，但跌幅好於市場預期，主因是為遏制新冠肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延而實行的封鎖，對經濟造成的打擊並未如原先預期的嚴重。

數據顯示，歐元區 11 月 Sentix 投資者信心指數降至 - 10.0，低於 10 月份時的 - 8.3，不過好於分析師預期的 - 15.0。

Sentix 常務董事 Manfred Huebner 表示：「許多歐盟國家重新實行封鎖行動，但是影響小於人們原先所擔心的。」他認為，這很可能是由於亞洲和美國的正向發展，這些國家對經濟活動沒有實行嚴格的限制。

在 11 月份，當前情況指數從 10 月的 - 32.0 降至 - 32.3，預期指數則從 18.8 降至 15.3，觸及 5 月份以來的最低水平。儘管如此，報告中仍表示，數據仍然樂觀，表明經濟復甦之路並未中斷。

歐盟統計局 (Eurostat) 先前公布的數據顯示，在經歷了第二季疫情所引發的衰退之後，歐元區經濟在第三季的反彈力度較預期的要強勁，主要歸功於義大利、法國和西班牙的經濟成長。

歐元區第三季國內生產總值 (GDP) 較上一季成長 12.7%，遠超市場預期的 9.4%，結束連續兩季的萎縮。與去年同期相比則下跌 4.3%，好於預期的下跌 7%，並好於前值的下跌 14.7%，但已連續三季萎縮。

分析師認為，歐元區要由嚴重的衰退中全面回升，將需要 2 年甚至更長的時間。歐洲央行曾表示，預計 2020 年歐元區經濟將衰退 8.7%，而在 2021 年及 2022 年將分別成長 5.2% 和 3.3%。