疫苗利多壓制遠距概念股 Zoom、Netflix和亞馬遜盤前急跌

輝瑞發布疫苗利好消息後，受惠於居家辦公、遠程教育的科技股隨即遭到壓制，Zoom、亞馬遜及 Netflix 等科企盤前急劇下挫，反之，航空、郵輪及銀行等週期性類股普遍大漲。

台北時間晚間 21 時許，遠距概念股盤前普遍重摔，Zoom(ZM-US) 重挫 13%，Netflix(NFLX-US) 跌 5%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 3.4%，Shopify(SHOP-US) 跌 5%，遠端醫療平台 Teladoc Health(TDOC) 也跌逾 6%。

上述跌勢發生在輝瑞和 BioNTech 宣布潛在疫苗有效性超過 90% 後，科學家們此前表示。希望疫苗預防有效性可以至少達到 75%，白宮防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci) 則認為有效性達到 50% 或 60% 均可接受。

去年底爆發疫情以來，社交距離等防疫限制措施，促使辦公及學習活動轉向線上進行，交易員紛紛湧入 Zoom、亞馬遜、Netflix 等居家防疫概念股。

今年迄今，Zoom 股價已飆漲 635％，亞馬遜和 Netflix 股價分別成長 79.2％和 59.1％，Shopify 漲 162.8％，Teladoc 也漲 146.2％。

然而，疫苗利好消息傳出後，投資人似乎正轉向以週期性為主的股票。

美國銀行 (BAC-US) 和摩根大通 (JPM-US) 盤前交易雙雙漲近 9％，郵輪公司嘉年華 (CCL-US)、挪威郵輪 (NCLH-US) 以及皇家加勒比海 (RCL-US) 盤前均漲逾 20％，美國航空 (AAL-US) 飆近 26％。