和勤精機Q3獲利年增25倍 前三季EPS 1.19元

高階精密沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今 (9) 日公布最新財報，第三季稅後純益為 3873 萬元，季減 11.71%，年增 25.82 倍，單季每股純益 0.48 元，累計 2020 年前 9 月稅後純益 9557 萬元，年增率 107 倍，每股純益為 1.19 元。

和勤精機 2020 年第三季營收 6.27 億元，毛利率 23.23%，季增 0.83 個百分點，年增 9.66 個百分點，稅後純益為 3873 萬元，季減 11.71%，年增 25.82 倍，單季每股純益 0.48 元；2020 年前三季營收為 16.06 億元，毛利率為 22.05%，年增 9.29 個百分點，稅後純益 9557 萬元，年增率 107 倍，每股純益為 1.19 元。

和勤主管表示，和勤擁技術與開發能力的雙優勢，產品變速箱、門鎖、發動機、座椅、煞車系列等，主要供應中國大陸合資品牌車廠，7 成以上產品為獨家供應，在落實策略接單政策後，產品結構逐步優化，毛利率連續 5 季走才，今年第三季毛利率 23.23％，隨著低毛利產品陸續結束出貨，預期第四季毛利率還會向上攀升。

和勤朝高毛利產品發展的策略下，持續開發新產品，並優化原有產品，汽車零件方面，中國車市的成長主要來自合資品牌車廠，均為公司主要供應對象，客戶訂單按計畫增量穩定成長；美系電動車大廠今年新增全球獨家供應零件，除隨著電動車大廠出貨量增加外，又有新增品項的成長，此外，公司與電動車大廠合作持續擴大，新的合作案已準備量產。硬碟零件方面，和勤有 7 成以上產品為高階雲端伺服器，面對硬碟（HDD）產業下滑的衝擊不大，且雲端伺服器硬碟在 5G 時代有逆勢成長的空間。