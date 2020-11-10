〈貴金屬盤後〉疫苗正面消息激勵 黃金重挫5% 7年來最大單日跌幅

週一 (9 日) 交易，黃金期貨創下 7 年多以來最大單日跌幅，係因新冠病毒候選疫苗有正面消息，推升美元和公債殖利率，構成壓力。

輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US) 週一宣布其新冠候選疫苗對預防新冠病毒有 90% 有效性。

StoneX 的 EMEA 和亞洲市場分析負責人 Rhona O’Connell 週一指出，「有成千上萬名志願者參與該疫苗的研究，可說是絕大多數都預防了感染，雖然該研究尚未完成，但在這動盪的市場中，黃金的反應很合理。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 97.30 美元或約 5%，收每盎司 1854.40 美元。

根據道瓊市場數據，此為交易最活躍契約自 2013 年 6 月以來最大單日跌幅。

12 月白銀期貨價格下跌 1.96 美元或 7.6%，收每盎司 23.701 美元。

上週黃金甫收創 3 個月來最大單週漲幅 3.8%，同期白銀上漲 8.5%，為 8 月 7 日止的當週以降最大單週漲幅。

避險金屬價格暴跌之際，10 年期公債殖利率自上週五的 0.821% 陡升至 0.95%。與此同時，ICE 美元指數上升 0.7%。

公債殖利率上升與美元升值，這會降低不孳息的美元計價資產 (如黃金和白銀) 對海外買家的吸引力。

一直以來，新冠候選疫苗的願景都被視為黃金近期內的空頭發展，因為新冠疫苗可能會協助經濟更強勁的復甦。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，「在歐美疫情似乎更加惡化之際，全球市場終於盼來了等了數個月的好消息。」

美股大盤走高，道指漲逾 800 點或 2.95%、S&P 500 上漲 1.17%，市場情緒偏向風險，這加劇黃金走跌。

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，民主黨拜登在美國總統大選中勝出，這也是推動週一黃金走跌的力量之一。

「市場正在為分裂政府定價，因為民主黨入主白宮，但共和黨控制參議院，所以可能出現『真正妥協時期』。」他補充，他轉向預期 2 月推出大規模刺激方案。

Wright 認為，Fed 的貨幣政策可能會保持不變一直到 2021 年，因此金價可能會回落並進入盤整，接著就朝 2000 美元邁進。

其他金屬商品交易

12 月交割的銅期貨價格上漲不到 0.1%，收每磅 3.156 美元，從盤中高點 3.208 美元回落。

1 月交割的白金期貨價格下跌 3.6%，收每盎司 867.40 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格下跌不到 1 美元，收每磅 2499.20 美元。

鈀金上週五收在 2500 美元，上週漲幅 12.8%，為 3 月 27 日止的當週以來最大單週漲幅。