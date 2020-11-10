〈瑞銀台灣企業論壇〉疫苗利多衝擊金價大跌 瑞銀：低利率當道可望再攻2000美元

受疫情與避險情緒影響，金價今年以來屢創新高，隨著疫苗研發報佳音，拖累金價應聲拉回整理，但瑞銀認為，金價走勢與實質負利率密不可分，在市場利率仍低的環境下，看好金價有機會再度上攻 2000 美元。

輝瑞宣布新冠肺炎疫苗使用率高達 90%，消息振奮道瓊工業指數大漲逾 800 點，但金價則應聲回落跌破 1900 美元，瑞銀亞太區基礎原物料暨台灣區研究主管甘清仁認為，在實質負利率環境下，金價仍有上攻空間。

瑞銀證券今 (10) 日舉行台灣企業論壇線上記者會，甘清仁針對金價走勢發表上述看法。

甘清仁指出，金價走勢受疫情與疫苗研發，引發價格波動，但金價走勢主要與利率實質負利率有關，而從聯準會低利率政策將一路維持到 2023 年來看，預期金價應該會持續高檔震盪。

甘清仁表示，本來市場預期疫苗研發不會太快，金價可望在明年突破 2000 美元，儘管現在疫苗研發進度超前，但在實質負利率環境下，金價仍有上漲空間。

在傳產族群部分，台灣策略暨非科技產業分析師陳玟瑾則點名看好工具機、自行車與超商等三大族群表現。其中工具機產業在第 2 季築底後，自第 3 季起進入成長循環期，預估循環周期可望維持兩年，並在 2022 年第 4 季攀上高點。

而自行車部分，陳玟瑾說明，主要來自於歐美對自行車的需求持續，而受疫情影響進而推升市場對自行車需求，讓原本是淡季的冬季出現「淡季不淡」的現象，預估市場對自行車需求可望延長到 2021 年。

此外，在便利超商部分，受惠於政府發放振興券，帶動台灣零售業營業額自第 3 季起逐漸回升，加上業者積極經營會員、開發線上線下業務整合，有望帶動營收持續成長。