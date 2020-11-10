避險基金大老Drukenmiller：類股輪動將持續

新冠肺炎實驗性疫苗傳出研發進展帶動美股大漲之際，索羅斯 (George Soros) 戰友、傳奇經理人 Stanley Druckenmiller 建議投資人勿在此刻做空股市，股市出現類股輪動，資金正從成長股轉向價值股。

目前擔任 Duquesne Family Office 執行長的 Druckenmiller 周一 (9 日) 說：「情況有些不同，很多公司將是新冠疫苗的直接受益者，很可能還有上漲空間。我肯定不會想做空股市。」

Druckenmiller 說，之前很多股票因為居家辦公 (WFH) 趨勢受益，很多資金轉進這個族群，估值已經過高；反觀其他因為疫情而苦苦掙扎的類股，相較於他們未來三到五年的前景，當前股價遭到低估，因此出現類股輪動是合理的現象。

Druckenmiller 並預測，拜聯準會 (Fed) 大規模貨幣刺激之賜，未來五、六年的通膨率將上升，因此他偏好黃金和比特幣等可以規避潛在通膨壓力的資產，並且嘉惠力拓 (Rio Tinto)、Freeport-McMoran(FCX-US)、必和必拓 (BHP Billiton) 等礦業股。

美國藥廠輝瑞 (PFE-US) 和德國生技業者 BioNTech (BNTX-US) 周一宣布，兩家公司開發的實驗性疫苗抵禦新冠病毒的效力超過 90%，且沒有先前感染 SARS-CoV-2 的證據。

道瓊指數周一盤中飆漲逾 1300 點至歷史新高，收盤漲幅仍超過 800 點，標普 500 指數勁揚 3% 並刷新歷史紀錄，帶動漲勢的主力為銀行股、旅遊觀光和能源股，嘉年華遊輪 (CCL-US) 飆漲 36%，埃克森美孚 (XOM-US) 彈升 13%，先前因疫情受益的 Zoom(ZM-US) 狂瀉 13%、Netflix(NFLX-US) 重挫 6.6%。