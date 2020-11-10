jpp-KY 10月營收創今年高點 恢復往年水平

jpp-KY 經寶精密 (5284-TW) 公布 10 月合併營收達 1.22 億元，雖仍較去年同期衰退 2.08%，已較上月大增達 30%，並創今年以來單月高點，經寶強調，接獲美國伺服器大廠訂單後，歷經一年多產線調整和 ESG 的準備終於進入量產，第四季伺服器訂單回籠，10 月已恢復往年正常水平。

經寶說明，今年居家辦公、求學和異地備援等成為顯學，帶動遠端視訊和雲端伺服器等需求增加。

而儘管另一大航太業務遭受疫情衝擊，但經寶強調，仍在這段時間調整並強化自身競爭力，對於先前報價未取得訂單重新審視，評估作業條件及流程，以利再度洽商取得訂單，並努力尋找新客源和新產品試作、增加客戶及產品種類，以平衡日後產能分配。

經寶說明，已積極準備 NADCAP 熱處理和客戶認證。展望後市，經寶認為，不少廠商在美中緊張局勢下開始反省過去依賴單一國家為生產基地的風險，經寶長期深耕泰國的優勢開始浮現，尤其近年來搭配泰國產業升級政策，積極接觸新的產品和客戶，並橫跨汽車、通訊、電子、能源、醫療及食品工業等六大產品線，加上今年通過符合國際潮流的 ESG 認證，有助競爭力持續提升。