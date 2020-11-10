國光生Q3轉盈每股賺0.3元 全年可望虧轉盈

國光生 (4142-TW) 今 (10) 日公布財報，受惠流感疫苗訂單量增加，並進入出貨高峰，第 3 季稅後純益 1.27 億元，較上季虧轉盈、年增 14.41%，每股純益 0.3 元，法人預期，國光生陸續出貨自費流感疫苗、海外疫苗訂單，全年有機會轉虧為盈。

國光生第 3 季營收 6.18 億元，季增 879.26%、年增 21.89%；毛利率 45.15%，較上季負轉正、年增 4.33 個百分點；營利率 22.33%，較上季負轉正、年增 2.28 個百分點。

國光生前 3 季營收 10.48 億元，年增 55.86%；毛利率 30.35%，年增 21.8 個百分點；營利率 - 3.71%，虧損較去年同期大幅收斂；稅後純益 78.3 萬元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0 元。

國光生 10 月營收 6.14 億元，月增 37.29%、年增 275.61 億元；前 10 月營收 16.62 億元，年增 98.86%，已超越去年全年 13 億元。

國光生今年供應全台約 370 萬劑公費流感疫苗，並於 10 月底全數出貨完畢，後續將陸續出貨國軍疫苗約 17 萬劑、海外訂單約 40 萬劑，本月營收仍有望維持億元水準。

整體來看，國光生今、明年營運動能包括新冠疫苗開發量產、中國四價流感疫苗將拿藥證、取得腸病毒疫苗台灣藥證、賽諾菲訂單增加及產能提升，法人估，今年全年有機會虧轉盈。