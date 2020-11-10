〈醫療科技展〉大江自動化新冠檢疫 拚年底再出貨2台至海外

大江生醫 (8436-TW) 董事長林詠翔今 (10) 日參加 2020 台灣醫療科技展前記者會，他表示，旗下開發的自動化新冠病毒檢疫設備 QVS-96 病毒掃描機，力拚年底前再銷售 2 台至台灣以外的亞洲地區。

林詠翔指出，過去台灣單日進出機場人流約 15 萬人次，近期則因疫情，人流量已不到過去 6-7%，儘管新冠肺炎疫情蔓延，不過經濟需持續推進，估未來單日人流量仍有 1 萬人左右；目前單次檢測費用約 6000 元至 1 萬元，隨著檢測產品普及，價格將降一半。

林詠翔認為，儘管檢測費用會持續下滑，但機場人流量大，檢測需求仍持續增加，光是台灣，未來機場單日檢測商機上看 3000 萬元，一個月商機有望超過 10 億元。

大江開發出全台首個自動化新冠病毒檢疫設備 QVS-96 病毒掃描機，可透過程式調整，檢測不同病毒、檢體，檢測範圍多元化，林詠翔表示，單次平均檢測量約 1800 人份，最大可達 2016 人份，過去一台提供給疾管署、一台給台灣醫療團隊。

林詠翔指出，目前已與亞洲地區客戶申請相關醫療認證，力拚年底前，再出貨 2 台至海外地區，挹注營運成長。