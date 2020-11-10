〈陸股盤後〉獲利回吐賣壓 上證收黑0.4%

周二 (10 日)A 股三大指數開低走低，美股科技類股走勢疲弱，影響創業板指走勢，同時在前一天陸股勁揚之下，投資人並不願積極追高，指數獲利了結賣壓較重，外資也結束連六買，反手賣超。

盤面上，多數類股收黑，民航機場、旅遊酒店、石油、白酒類股則逆市上漲。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.4%，報 3360.15 點；深證成指下跌 1.05%，報 13993.34 點；創業板指下跌 1.45%，報 2773.22 點。今日滬深兩市成交金額略為萎縮，達人民幣 9812 億元，日減 10%。

北向資金進出方面，周二北向資金賣超人民幣 41.09 億元，其中滬股通買超人民幣 21.44 億元，深股通賣超人民幣 62.53 億元。

產業消息

美國新冠疫苗傳出好消息，使得市場預期全球航空、旅遊業將脫離困境，利多刺激航空相關類股走勢，白雲機場大漲 6.1%、中國國航跳漲 6.3%、上海機場勁揚 5.8%。

旅遊酒店族群同樣上揚，眾信旅遊、華天酒店漲停，騰邦國際大漲 6.5%、首旅酒店跳漲 6%。

美國疫苗的利多消息意外未刺激中國生技製藥類股勢，該類股指數不漲反跌 0.4%。不過，復星醫藥因與 BioNTech 有合作協議，該藥只要能取得中國官方同意，即可進口銷售，利多消息帶動復星醫藥開盤立即漲停。

法人觀點

巨豐投顧指出，A 股今日早盤就出現回檔，當中科技、汽車、家電等類股出現漲多回檔，反映出市場在處於估值空窗期 (新一季財報公布前)，科技類題材股和低估順週期權值股在進行輪動，在這過程中投資人不宜追高，建議掌握住類股輪動機會。

