【永豐期貨】電子族群壓盤 台股萬三關卡保衛戰

期貨走勢

台指期週二下跌 55 點至 13071 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 10.72 點，電子期轉為逆價差 - 1.53 點，金融期轉為正價差 2.82 點。現貨部分，三大法人賣超 35.23 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 226 口至 14830 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 418 口至 36904 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 6028 口，使留倉部位轉為淨空單 - 4828 口。

週一輝瑞與 BioNTech 宣布，第 3 階段人體試驗新冠疫苗經臨床試驗顯示，預防 Covid-19 的保護效力高達 90%，美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 2.95%，標普 500 上漲 1.15%，那斯達克下跌 1.53%，費半指數下跌 1.25%。台股今天開平盤附近後震盪，雖然觀光、航運及塑化族群類股表現強勁，但電子股賣盤較重，加權指數終場下跌 0.35%，收 13081.72 點，成交量放大。疫苗的利多消息，市場預期將衝擊居家辦公及遠距教學的需求，包括 PC、NB、平板、等產品，造成電子族群賣壓沉重，隨著美國選舉不確定因素消失，大盤站上萬三關卡，但投資人應居高思危，短線上方仍有獲利了結的賣壓，另外可留意近期季報因匯損對公司產生的衝擊。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13500 點，賣權未平倉最大量集中在 12600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.26 降至 1.23。VIX 指數下跌 0.14 至 20.44。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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