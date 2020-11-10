〈南茂法說〉證實調漲價格 供給吃緊情況至少到明年上半年

南茂 (8150-TW) 今 (10) 日召開法說會，展望第四季，董事長鄭世杰表示，由於客戶需求強勁，10 月 1 日起已正式調漲部分產品價格，預期供給緊張情況至少會延續至明年上半年，今年第四季營收、毛利率、獲利將再優於上季，全年也將勝過去年，法人估，南茂第四季每股純益可逾 1.25 元。

南茂今日公布 10 月營收 20.69 億元，月增 9.05%，年增 8.94%，改寫單月新高，也首度站上 20 億元大關，累計前 10 月營收 187.7 億元，年增 12.63%，同創高。

展望第四季，鄭世杰指出，隨著 5G 新機與消費性電子新品上市，半導體產業一改往年常態，需求持續成長，南茂也因測試產能擴充效益顯現，加上銷售單價調漲，10 月營收創單月新高，11、12 月營收也可維持 10 月新高水準。

就各產品線來看，由於筆電、平板與電視需求延續，中 / 大尺寸面板驅動晶片出貨動能可望維持第三季高檔，且因中低階 5G 手機需求提升，TDDI 滲透率續揚，帶動小尺寸驅動晶片業務成長。

記憶體方面，DRAM 估維持第三季動能，Flash 則受惠遊戲機拉貨，以及消費電子新品上市，需求較上季增加，挹注第四季營收。

鄭世杰認為，目前客戶庫存也相當健康，且因擴充新產能時，都有與客戶簽訂產能保障協議，明年新產能已被客戶預訂完，看好產能供給緊張狀況至少到明年上半年。