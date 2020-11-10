台電12月第5度發債 全年規模衝破840億元

今年市場資金充沛，利率低水位，帶動企業發債潮，台電今 (10) 日宣布，為籌措電力開發所需資金，經常務董事會通過，預定於 12 月中旬發行今年度第 5 期無擔保普通公司債 239 億元，全年發債規模將衝破 840 億元。

台電今年已經發行 4 檔規模分別為 205 億元、152 億元、117 億元及 128 億元的公司債，再加上 12 月中旬發行的第 5 檔 239 億元公司債，累計全年規模達 841 億元。

台電表示，為持續開發多元電源及電網，確保穩定供電，本次籌資主要因應大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫、第七輸變電計畫、大林電廠更新改建計畫等。

台電本期公司債分為 5、7、10 三種年期，其中，5 年期無擔保普通公司債發行 64 億元，利率 0.42%；7 年期規模高達 112 億元，利率 0.45%；10 年期則發行 63 億元，利率 0.49%，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

今年公司債籌資大爆發，9 月再創單月新高，第三季累計發行總量近 2500 億元，為史上單季次高，據櫃買中心發行統計，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今年以來發債 895 億元，為所有公司之冠，且市場搶購踴躍，預計年底前將再發行 120 億元綠債，台電發債規模居次，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 及中信金 (2891-TW) 公司債規模分居第 3-5 名。