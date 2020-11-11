〈貴金屬盤後〉7年來最大單日暴跌後 市場回神 支撐因素仍在 黃金回升

週二 (10 日) 交易，在前一日歷經 7 年來最大單日跌幅後，黃金期貨價格出現部分回升。

前一日因輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US 宣布其新冠候選疫苗對預防新冠病毒有 90% 有效性，且沒有先前感染 SARS-CoV-2 的證據，激勵投資人湧向風險資產，拋售黃金。

然而，黃金投資人可能認為黃金下跌過度，且過去幾週、幾個月以來支撐黃金上漲的因素依舊存在，因此黃金買盤又再度出現。

BullionVault 研究部門主管 Adrian Ash 表示，「週一的疫苗消息透露出隧道盡頭的曙光，但黃金價格的崩跌程度似乎過頭了。」

「雖然因週一疫苗消息而激增的信心可能會持續下去，但這沒有改變較長期的前景，即成長疲弱、政府赤字惡化和超寬鬆貨幣政策，這樣的前景仍對投資黃金有利。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 22 美元或約 1.2%，收每盎司 1876.40 美元。

週一黃金爆跌 5%，創下黃金交易最活躍契約自 2013 年 6 月以來最大單日跌幅。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 報告寫道，「投資者似乎意識到各國央行仍將被迫印鈔，且危機尚未結束。儘管昨天發生戲劇性變化，但價格可能保持在過去幾週的橫向階段。」

12 月白銀期貨價格上漲 76 美分或 3.2%，收每盎司 24.462 美元，前一日跌幅達 7.6%。

Zaner Metals 週二分析報告提到，「週一疫苗消息帶來的激烈血洗表明，各種避險工具的多頭確實持有避險部位，以對抗尚未結束的經濟不確定性。」

「我們現在建議交易者考慮在未來幾個交易日新建立長倉，因為來自中國和印度的需求跡象持續改善，且在先前 2 次關鍵事件發生後，12 月黃金都守住了 1850 美元的水準。」

Zaner 分析師還認為，鑑於「全球封鎖導致通縮壟罩市場的狀況可能會終結」，且 12 月黃金期貨價格僅略低於 9 月 28 日觸及的低點 1848.10 美元，因此 12 月黃金期貨還有「價值。」至於 12 月白銀，在交易價格低於 22.49 美元的情形下，他們也看到了「相同的價值。」

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