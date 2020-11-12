〈貴金屬盤後〉3重不利因素影響 黃金持續擴大本週跌幅

週三 (11 日) 交易，黃金期貨價格收低，由於 3 重不利因素影響，黃金吐回前一日的溫和反彈：美元走強、股市上漲和公債殖利率上升。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，「美國公債殖利率上升，持續為美元提供支撐力，這轉而讓黃金價格承壓。昨日金價稍有緩和，但接著又持續徘徊在其 3 個月低點附近。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 14.80 美元或約 0.8%，收每盎司 1861.60 美元。

黃金在週一重挫 5% 後，週二溫和拉回 1.2%，截至週三，本週迄今仍有 4.6% 跌幅。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「黃金交易價格仍在關鍵支撐區域 1850 美元的上方，但價格必須突破 1900 美元大關，才能讓交易員相信在此之上還有更多甜頭 。」

12 月白銀期貨價格下跌 20 美分或 0.8%，收每盎司 24.267 美元，前一日漲幅達 3.2%。

交易商表示，新冠疫情將獲治癒的樂觀情緒至少暫時掩蓋了美歐等全球各地新增確診人數快速上升的憂慮，因為本來這層憂慮應會支撐黃金與白銀上漲。

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）匯總的數據，截至週三，全球新冠病例上升至 5150 萬，死亡人數上升至 130 萬。美國病例數量最高，達 1030 萬人，其死亡人數 239695，約占全球總數的 1/5。

儘管如此，週三全球股市多數上漲，削弱了黃金一些避險需求，美股大盤在黃金收盤時也呈現上漲。

美國 10 年期公債殖利率週二上升至約莫 0.98%，美元也紮實走高，ICE 美元指數上升 0.3%，這些短期內也是金價的阻力。週三為紀念退伍軍人節，美國債券市場關閉。

美元走強會削弱美元計價的大宗商品對海外買家的吸引力，公債殖利率上升也會削弱不孳息的黃金與白銀之相對價值。

Zaner Metals 分析日報指出，「美元的走勢顯然在本週金價低點時對那些尋求便宜買進的人構成了威脅，看來，美元可能已經轉移了焦點，現在觀點可能變成『疫情結束後，美國經濟表現將優於其他經濟體，從而吸引資金流入美元』的角度，而趨向上漲。」

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