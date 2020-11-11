〈台股盤前〉外資期現貨偏空操作 聚焦蘋概股+MSCI權重調整

台股昨 (10) 日電子股轉弱，靠觀光、航運、金融拉抬勉力守住 13000 點關卡，但國際疫情升溫風險未歇，拖累美股漲多拉回，在外資期現貨同步偏空操作下，以及 MSCI 權重季度調整等變數影響，在電子轉弱下，盤勢箱型震盪機率大，短線支撐「萬三」壓力不小，勿貿然追高。

新冠肺炎疫苗臨床試驗報喜，振奮市場投資信心，台股隨美股道瓊翻紅，儘管權值三王股價熄火，但在觀光航運與金融力拱下，大盤爆量走跌，但在內資買盤支撐下最後仍守住 13000 點關卡。

法人表示，昨日台股主要靠疫苗題材支撐，資金轉進具想像題材的航空、觀光股，以及受惠油價大漲的塑化、基期偏低的金融族群成為資金追捧的焦點。

但要注意的是，新冠肺炎疫苗距離問市、施打還有一段時間，在國際疫情持續升溫的當下，疫情對經濟成長動能威脅警報尚未解除，加上台股已攀至萬三高檔，短線將持續震盪整理，部分漲多個股遭調節激勵大。

法人指出，目前外資除在現貨市場賣超 32 億元，期貨淨多單也減碼至 36904 口，期現貨同步偏空操作，今日觀盤重點將聚焦 MSCI 權重調整結果與蘋果新機發表短線對電子股的影響。



