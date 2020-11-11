橋水達里歐：為防範金融創新風險 支持中國暫緩螞蟻IPO

螞蟻集團 IPO 上週意外遇阻，橋水基金 (Bridgewater Associates) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 週三 (11 日) 表達對中國監管當局決定的支持，認為有必要防範金融創新帶來的風險，同時強調，在美元的儲備貨幣地位受到威脅之際，未佈局中國資產可說是「非常冒險」的行為。

螞蟻集團原定上週四 (5 日)A+H 股同步上市，上交所、港交所卻在掛牌前夕接連公告暫緩螞蟻集團 IPO 計劃，震驚全球投資人。

對此，達里歐認為，對於銀行業來說，螞蟻集團的業務可說是一個全新的概念，幾乎可能取代甚至威脅到中國的銀行體系，且目前在金融創新監管及審查方面，尚未建立妥善的法規。

「我們必須了解到，中國採取的是國家資本主義，因此國家將掌控這些金融事務。」達里歐認為，中國監管機構的舉動屬於合理，足以顯示其對金融市場的關切及高度瞭解。

他表示，既使身在美國，當地監管機構也會努力在自由和限制間取得平衡，這方面永遠存在角力關係。

此外，長期看多中國市場的達里歐警告，隨著美國累計鉅額債務並大量印鈔，美元的儲備貨幣地位恐受到威脅，在此情況下，缺席中國資產將會是非常危冒險的行為。