中國電商反壟斷新法發酵 網科概念倒地不起

周二 (10 日) 中國市場監管總局的一則互聯網反壟斷指南直接將中國全境的電商納入監管，給科技類股帶來一記重拳。而昨日恒生科技指數大跌逾 5% 後，今 (11) 日再延續這波跌勢，該指數中午收盤再重挫逾 5%。

資料來源: aastocks

昨日中國主管機關宣布打算推出新規定嚴格監管中國網路平台壟斷問題，要解決電商平台「二選一」及「殺熟」等等的產業亂象。

所謂「二選一」，指電商平台基於技術或規模優勢，逼商家與其簽訂「獨家合作協議」，保證產品只能透過該平台銷售。至於「殺熟」則是老客戶購買同樣產品的價格較新客戶高。

中國人民銀行前行長周小川認為，目前科技創新在催生巨大動能的同時，也給社會治理和全球治理帶來巨大挑戰。

首先，開發中國家數位基礎設施投入不足，全球數位鴻溝進一步擴大，減少貧窮和發展仍然任重道遠。其次，人工智慧顛覆傳統產業，基因編輯技術進入實際應用，引發結構性失業和社會倫理等問題。第三，網科巨頭掌控大量數據和市場比重形成壟斷抑制公平競爭。

近期中國政府接連針對網路科技業打出重拳，上周以加強網路金融管理為由暫停全球最大 IPO 螞蟻集團上市一案，本周再宣佈針對電商壟斷行進行監管。一波波的監理政策襲捲而來，這並不利於目前估值偏高的網科概念股。

