兼顧國安與經貿發展 王文淵籲政府建立兩岸都能接受的互動模式

全國工業總會今 (11) 日舉行第 74 屆工業節慶祝大會，理事長王文淵致詞時表示，中國市場是台灣產業全球布局的重要環節，建議政府在兼顧國家安全與經貿發展的前提下，努力透過各種形式的溝通，建立兩岸都能接受的互動模式。

王文淵表示，全球新冠肺炎疫情到現在仍相當嚴重，對人類安全與全球經濟，帶來重大威脅與衝擊。所幸台灣疫情控制不錯，台灣經濟還可維持正成長，這是政府與民間共同努力的成果，但也希望政府能兼顧防疫要求與經濟發展，儘快適度開放國際商務及外交活動，確保產業持續正常營運。

今年工業節慶祝大會主題是「落實數位轉型創造產業新優勢」，王文淵表示，目前全球正面臨新舊交替時代，台灣產業界須加速推動數位轉型，並積極培養人工智慧、大數據分析、雲端運算等人才，來因應內外經營環境的劇烈變化，同時，掌握疫情結束後產業發展的趨勢及商機。

王文淵也說，蔡總統在今年的國慶演說，向國人宣示推動經濟轉型、大力執行前瞻基礎建設計畫，及解決五缺問題的決心，相信定能吸引更多台商回流。

也期待無論政府與產業，都能以推動台灣成為創新、高端製造與研發中心為目標，提升國內技術研發能量，讓台灣在全球化結構重組下，能重新定位台灣在全球經貿體系的角色。

王文淵也表示，中國市場是台灣產業全球布局的重要環節，維繫兩岸和平穩定，才符合兩岸利益與國際社會期待，建議政府在兼顧國家安全與經貿發展的前提下，努力透過各種形式的溝通，建立兩岸都能接受的互動模式。