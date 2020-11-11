國民年金保費明年調漲 270萬人一年多繳660元

根據財務精算，國民年金保險基金僅足夠支付未來保險給付 11 年，未達法規規定的 20 年標準，因此，衛福部今 (11) 日宣布，為了讓國保財務更為健全穩定，明年元旦起，保險費率將從 9% 調漲至 9.5%，約影響 302 萬人，其中，一般身分的 270 萬人，平均每月多繳 55 元，一年下來將多繳 660 元。

衛福部指出，根據國民年金法第 10 條規定，保險費率於該法施行第一年為 6.5%，於第三年調高 0.5%，以後每二年調高 0.5% 至上限 12%，但保險基金餘額足以支付未來 20 年保險給付時，不予調高。

國保開辦迄今已完成第 6 次精算作業，根據精算結果，國保成本費率為 20.24%，精算評價日 (2019/10/1) 的基金餘額 3653 億元，僅足夠支付未來保險給付至 2031 年，不足支付未來 20 年保險給付 (9262 億元)，因此，依照規定保險費率應調高 0.5%，由原來的 9% 調整為 9.5%。

衛福部表示，國保費率調整後，國保基金每年保險費收入增加約 16.9 億元，所增加的收入將全數作為全體被保險人未來保險給付之用，以符合社會保險財務自給自足原則，制度得以永續經營。

此外，費率調整後，以今年 6 月被保險人數 318 萬人計算，政府全額補助低收、重度以上身心障礙者共有 16 萬人，不會受費率調漲影響。

另外 302 萬人的國民年金保費將會增加，其中 270 萬一般身分者，每個月多繳 55 元；中低收入戶、中度及輕度身心障礙者、所得未達一定標準者 (自付 30% 至 60%) 每人每月自付保險費將增加 27 至 42 元。