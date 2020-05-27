王文淵：今年塑化業挑戰嚴峻 憂RCEP簽署不利台廠競爭

台塑四寶股東會將登場，對於今年展望，台塑企業總裁暨台化 (1326-TW) 董事長王文淵認為，受市況供過於求，及新冠肺炎疫情影響，加上美中貿易衝突未歇，塑化業持續面臨嚴峻挑戰，而「跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)」及今年將簽署的 「區域全面經濟夥伴協定 (RCEP)」，也將不利台灣產業競爭。

台化股東會年報已出爐，在致股東報告書中，王文淵表示，今年仍有經營困境需面對，除中國石化新產能陸續穩定投產，造成市況全面供過於求外，1 月起新冠病毒疫情擴散，嚴重影響上半年市場秩序。

王文淵也指出，「跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)」即將在今年簽署 「區域全面經濟夥伴協定 (RCEP)」，將使台灣面臨更多國際自由貿易關稅不平等對待，置台灣產業處於與他國不利的競爭地位。

王文淵表示，美中貿易衝突未歇，全球宏觀經濟短期展望不佳，歐美主要國家經濟成長多有趨緩態勢，塑化產業持續面臨嚴峻挑戰，只能嚴肅面對，因應市場變化，將持續貫徹循環經濟理念，降低生產成本，增加投資開發高值化、差異化及綠色產品等利基市場，並積極推動 AI 智能生產，持續開發新的 AI 項目應用。