〈雙11捎捷報〉Yahoo奇摩購物中心首日業績年增5成 口罩成銷售黑馬

各大電商平台正激戰雙 11 年度大檔，Yahoo 奇摩今 (11) 日指出，旗下三大電商平台均開出紅盤，購物中心雙 11 正檔首日業績年增 50%，以醫療口罩最熱賣，而超級商城首日大家電業績年成長 3.5 倍、美食業績年增 1 倍，而奇摩拍賣雙 11 首日也創下訂單年成長翻倍成績。

Yahoo 奇摩指出，今年強打會員消費體驗升級，並領先全台電商首推 AR 科技虛擬時尚秀，有效帶動購物中心雙 11 單日業績年增 50%，盤點平台熱銷榜以醫療口罩每秒賣出 3 個奪冠、美妝保養品每 5 秒即賣出 1 件居次，高單價商品則賣出要價近 76 萬的勞力士錶和 64 萬的台鈴重機。

而 Yahoo 奇摩超級商城以大家電和美食最熱賣，並出現百萬刷手一口氣下單數千件保健品。

Yahoo 奇摩拍賣首日則創下訂單年成長翻倍的好成績，其中，有消費者於雙 11 期間每日平均下單達 50 次。

Yahoo 奇摩購物中心進一步說明，由於 Yahoo 聯名卡日均發卡量增 7 倍，無卡分期業績成長 5 倍，有效帶動 iPhone、Apple Watch、Dyson 吹風機等高單價 3C 家電銷售，而今年比較特別的是，男性消費力明顯崛起，消費占比年成長 20%。