〈雙11捎捷報〉momo購物網7分鐘創億元業績 生活市集下單成長逾2倍

2020 電商雙 11 年度大檔正火熱開打中，富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網今 (11) 日統計，活動開跑不到 7 分鐘即締造破億元業績，而創業家 (8477-TW) 旗下電商平台生活市集也統計，截至下午 1 點，下單金額已達到平日的 2.2 倍。

momo 購物網指出，今年買氣再飆高峰，活動開跑不到 7 分鐘即締造破億業績，活動開跑第 1 小時湧入 60 萬人次，為平日的 6 倍，行動購物銷售占比達 80%，樂觀預估今年單日業績將突破去年的 21 億元，續寫新高紀錄。

momo 購物網統計熱銷 1 商品有 DysonV11Absolute 手持無線吸塵器、幫寶適一級幫紙尿褲、雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露「飛利浦智慧連網顯示器、SAMSUNG 八核 5 鏡頭智慧型手機、3M 可水洗舒眠冬被、無印良品有機棉舒適休閒鞋、倍潔雅抽取式衛生紙等。

而生活市集今年以多波段操作，送出超過千萬折價券，加上整體品牌升級策略奏效，帶動人流，截至今日 13 點，流量為平日的 1.7 倍，下單金額則是平日的 2.2 倍。

其中，生活市集於 11:11 起開放 PlayStation5 光碟版及數位版主機限量預購，帶動小時流量超越去年同期的 1.6 倍，今日 21:00、23:11 將再加碼推出 2 場 PS5 限量預購，將開放共計 125 台 PS5 光碟版主機、90 台 PS5 數位版主機供搶購，全力藉由人氣夯品帶動平台銷售。