〈樺漢法說〉前三季EPS 8.35元 Q4營收估季增雙位數 全年保持成長

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (11) 日召開法說，並公告第三季財報，單季每股純益 3.01 元、前三季來到 8.35 元，優於去年同期，展望第四季，董事長朱復銓表示，在手訂單能見度佳，預計營收將季增雙位數、毛利率也會更好，全年每股純益還是會成長。

樺漢第三季營收 211.32 億元，季增 13.9%、年增 2.4%；毛利率 22%，季減 3.1 個百分點、年減 2 個百分點；營益率 4.7%，持平前季、年增 0.3 個百分點；稅後純益 2.76 億元，季減 8.1%、年減 21.9%，每股純益 3.01 元。

樺漢前三季營收 575.59 億元，毛利率 24.1%、年減 1.3 個百分點、營益率 4.3%，年增 0.5 個百分點、稅後純益 7.62 億元，年增 7.3%，每股純益 8.35 元。

樺漢解釋，雖然有疫情影響，但第三季營收在品牌及系統整合業務顯著成長帶動下，營收續增，毛利率則因產品組合轉變下滑，但研發等營業費用優化，營益率維持歷史次高水準。

不過，由於第三季美元貶值，樺漢業外也認列匯兌損失 1.25 億元、金融資產及金融負債評價利益與前季相比也減少 1.47 億元，合計影響每股純益 1.93 元，導致第三季每股純益 3.01 元，較前季及去年同期衰退。

展望第四季，朱復銓認為，疫情再起帶動醫療設備、線上影音串流平台、娛樂需求增加、訂單升溫；此外，公共事業需求因各國提高支出以振興經濟而持續增加，推升軌道控制系統成長。

不過，朱復銓也坦言，航空產業受疫情影響，預期將持續疲弱；代工業務同樣謹慎看待，部分客戶對第四季需求仍保守，如網安、零售事業等。

另外，系統整合業務中，朱復銓認為，系統及廠務工程事業，預期將依規劃進度，較前一季成長，但材料及設備，因前三季市場擔憂半導體產業供應鏈疑慮，有拉高材庫存的現象，第四季狀況要再觀察。