鄉林通過員林市惠農段購地案 明年Q2推案估總銷21億元

鄉林建設 (5531-TW) 今 (11) 日董事會通過，以 5.1 億元購入彰化縣員林市新生路惠農段土地案，基地面積 1460 坪，鄉林主管指出，針對此建地將規劃 22 樓高層大樓、中小坪數的南彰化輕豪宅產品，總戶數約 240 戶，預計明年第二季推出，總銷約為 21 億元。

鄉林今天董事會決議購入的建地，位於員林市商業最繁榮的核心蛋黃區，緊鄰員林車站與員林基督教醫院，周邊生活機能完善，這是鄉林首度跨區到台中以南地區推案。

鄉林集團董事長賴正鎰說，鄉林集團成立 40 年來，從台中都會區扎根，漸漸往北部的雙北市延伸，這次選定到彰南都心的員林蛋黃區推案，最主要是看好當地的企業主購買力，在看好大台中房市外溢效應及中彰生活圈擴大，加上員林鐵路高架後帶動的房市榮景，千萬豪宅比比皆是，所以加速到員林推案的腳步。

鄉林建設副總經理方偉民指出，員林是全台灣有錢人密度最高的地方，除了在地知名中小企業多，像美利達、正新、帝寶、頂新集團，甚至有不少公司或集團創辦人也是彰化人，去年起的中美貿易戰，不少台商回游中部，而員林是台商大本營之一，消費潛力及置產需求強勁。

方偉民表示，中彰大生活圈距離縮短更加密不可分，台 74 線與台 76 線快速道路、八卦山隧道開通後，縮短台中、彰化與南投之間的距離，台中市區到員林市只要 30 分鐘。員林市又搶在彰化市之前，率先在前幾年就完成鐵路高架化，讓員林鐵道兩側區域整合更加順暢；員林周邊的 184 重劃區及員林大道通車，加上新闢彰化高鐵轉運專用道路，從員林直達高鐵田中站只要 10 分鐘，交通與生活機能全面翻轉。

員林是中部傳產企業主居住最密集的地方，有大葉大學、明道大學、中州科技大學、員林農工、員林家商、員林高中、崇實高工及大慶商工等大專高中職學校，甚至消費範圍輻射到溪湖、永靖、田尾、北斗、社頭與田中等地，儼然成為南彰化的消費重鎮，知名品牌商店幾乎到齊，堪稱是全國消費人口密度最高的「縣轄市」。