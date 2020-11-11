〈台新金法說〉併保德信人壽作業進行中 營運將維持既有制度

台新金 (2887-TW) 今 (11) 日舉行線上法說會，有關併購保德信人壽進度也備受矚目，總經理林維俊表示，目前申請作業持續進行中，而保德信人壽是唯一獲得金管會 9 次認可的模範保險公司，未來一旦併入台新金之後，營運控管會維持既有制度。

對於轉投資保德信人壽的進度，林維俊表示，目前申請作業持續進行中，基於尊重主管機關，無法預測何時會通過，但希望早日獲金管會核准，待有具體進展，將會與外界分享。台新金控期待保德信人壽的加入，不但能完備台新的金控版圖，在綜效發揮下，將提供民眾更創新及多元化的金融商品與優質服務，會是未來主要獲利的第三具引擎。

至於未來保德信人壽營運規劃，林維俊指出，是唯一獲得金管會 9 次認可的模範保險公司，併入台新金後，將維持原來運作，對於原有的傳統業務員運作也會給予支持，台新銀行也將在銀行保險通路上挹注保德信人壽快速成長，保德信人壽的營運控管會維持既有制度。

此外，公平會今天通過台新金與保德信人壽結合案，認為結合無顯著限制競爭不利益，依公平交易法第 13 條第 1 項規定，不禁止其結合。

公平會指出，台新金控公司所屬子公司營業項目主要為銀行業及證券業等，而保德信保險公司為經營人身保險業，是台新金控公司與保德信保險公司間係屬多角化結合，雖然台新金控公司原本有朝保險跨業發展計劃，但均未能取得保險執照，透過本結合案，使台新金控公司得參進保險市場競爭。

此外，公平會觀察，台新銀行經營保險代理人業務，屬保險業下游銷售通路，結合後台新金控公司將同時跨足保險商品與銷售通路，而產生垂直結合情況。