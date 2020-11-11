建大Q3純益年增34% 每股賺0.74元 近15季新高

輪胎廠建大 (2106-TW) 今 (11) 日公告第三季財報，受惠自行車需求暢旺、汽車市場復甦及價格調漲帶動，單季稅後純益 6.74 億元，季增 46.5%，年增 34%，每股純益 0.74 元，寫近 15 季新高。前三季稅後純益 6.09 億元，年減 35.8%，每股純益 0.67 元。

建大第三季營收 83.63 億元，季增 15%，年增 0.32%，毛利率 26.24%，季增 2.83 個百分點，年增 4.95 個百分點，營益率 10.35%，季增 2.73 個百分點，年增 5.1 個百分點；稅後純益 6.74 億元，季增 46.5%，年增 34%，每股純益 0.74 元。

建大前三季營收 220.56 億元，年減 8.75%，毛利率 23.18%，年增 3.08 個百分點，營益率 3.92%，年增 0.21 個百分點；稅後純益 6.09 億元，年減 35.8%，每股純益 0.67 元。

建大第三季在輪胎市場因自行車熱賣、汽車市場復甦及銷售價格調漲等因素帶動下，擺脫疫情的影響，獲利表現較上季與去年同期大幅成長。

從前三季表現來看，由於深圳廠土地開發案今年發生遣散費等一次性相關費用約 6 至 7 億元，及第三季新台幣大幅升值產生約 1 億元匯損，使獲利較去年同期衰退 35%，但若排除土地開發因素，本業營運績效優於去年同期。目前深圳廠土地開發案已清出設備廠房，本季可望動工。

展望本季，建大指出，各輪胎大廠為因應原物料價格飛漲、匯率升值及船運成本上漲，陸續調漲輪胎價格，建大擬從 10 月起調漲 5 至 10% 因應，獲利可望持續成長。