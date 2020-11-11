〈樺漢法說〉董座：在手訂單續創高 明年樂觀期待估增雙位數

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 董事長朱復銓今 (11) 日表示，目前品牌在手訂單近 9 億歐元、系統整合也超過 200 億元，雙雙創高，代工業務也看到雙位數強勁成長，明年可以說「樂觀期待」，營收將雙位數成長，毛利率、營益率也會進一步優化。

朱復銓指出，以現在大環境以及國際局勢來看，無論疫情還是美中貿易戰，最差狀況不過就是如此。

而三大事業明年展望，朱復銓指出，品牌事業持續專注與發展 IIoT 領域，成長動能來自軌道控制系統、M2M 通訊事業結合 5G 技術的事業擴展，醫療設備、IT service 需求將會穩定延續；至於航空電子雖然接獲亞洲新訂單，但依舊謹慎看待。

系統整合業務方面，朱復銓看好，明年受惠半導體市場需求及資本支出持續提升，預期帶動系統整合事業營運成長，也持續發展 IIoT、大數據等應用及建置服務能力，同時提升半導體設備、材料產品線深度及廣度。

代工業務 (OEM/ODM) 則受惠博弈事業將顯著成長、加上網安在 OT (營運技術) 領域持續發展及需求、機器視覺應用擴大等，均為代工事業帶來成長動能。

若以樺漢第三季事業營收占比來看，品牌占 49%、系統整合占 31%，OEM/ODM 占 20%。

除了既有的業務領域外，朱復銓強調，也會持續朝車用電子領域，樺漢本身的機器視覺系統 Vhub 解決方案，整合軟硬體系統，目前也與國內、歐洲合作先進輔助系統 (ADAS)、自駕車等案子。

朱復銓也透露，目前也有在與相關領域廠商談投資合作案，待狀況明朗會再對外宣布，而除了樺漢本身外，子公司沅聖也會跟進做車用，力拚營運脫離谷底。