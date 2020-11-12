〈美股盤後〉蘋果亞馬遜領軍科技股反彈 那指收紅逾2%

華爾街權衡新冠疫苗進展、新冠確診數激增，以及經濟復甦狀況，週三 (11 日) 小型股指數「羅素 2000」停止了為期兩天的漲勢，科技股在連日下跌後，再度重回盤面熱點，蘋果、亞馬遜領軍科技股反彈，那指、費半兩大指數收漲逾 2%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 5162 萬例，死亡數突破 127 萬例。美國累計確診超過 1,026 萬例，累計死亡數超過 23.9 萬。

德州成為第一個美國累計確診超過 100 萬例的州，隨著疫情惡化，紐約州州長庫莫設定新防疫規則，加州以及美國中西部和東北部各州亦強化防疫限制。

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德警告不要對疫苗樂觀，經濟復甦可能不是線性的，而是不穩定的。

週三 (11 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 23.29 點，或 0.08%，收 29,397.63 點。

標普 500 指數上漲 27.13 點，或 0.77%，收 3,572.66 點。

那斯達克指數上漲 232.57 點，或 2.01%，收 11,786.43 點。

費城半導體指數上漲 88.91 點，或 3.67%，收 2,511.24 點。

標普 500 指數 11 大板塊漲跌各異，資訊科技、非必需消費品領漲、材料、工業與能源板塊領跌。

科技五大天王集體回漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.04%；臉書 (FB-US) 上漲 1.49%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.55%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.37%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.63%。

道瓊 30 檔成分股多收低。美國運通 (AXP-US) 下跌 4.17%；波音 (BA-US) 下跌 3.47%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.02%；salesforce (CRM-US) 上漲 2.63%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.34%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.20%。

費半成分股集體回暖。AMD (AMD-US) 上漲 4.22%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.00%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 5.07%；高通 (QCOM-US) 上漲 5.41%；美光 (MU-US) 上漲 1.71%。

台股 ADR 同步揚升。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 3.67%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.02%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.78%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.50%。

焦點個股消息

天貓雙 11 檔期創下 4982 億人民幣的驚人銷售記錄，阿里巴巴 (BABA-US) 震盪收黑 0.33%，然而，其他雙 11 概念股群起反彈，京東 (JD-US) 收漲 3.45%、拼多多 (PDD-US) 上漲 8.12%、唯品會 (VIPS-US) 上漲 1.01%。

歐盟已同意訂購輝瑞和 BioNTech 合作生產的高達 3 億劑的新冠疫苗，但週一輝瑞 (PFE-US) 公布旗下新冠疫苗有效率逾 90% 同時，輝瑞 (Pfizer) 執行長 Albert Bourla 出售了價值近 560 萬美元的股票，此消息促使輝瑞週三收跌 0.47%。

REVLON 露華濃 (REV-US) 與投資大亨 Carl Icahn 達成協議，將 2.365 億美元得未償還債券納入公司的交易計劃中避免破產，其股價盤中一度飆升 65%，終場收紅 22.53% 至每股 10.77 美元。

投行 Stifel 將大麻股 Aurora (ACB-US) 和 Tilray (TLRY-US) 股票評級從「持有」下調為「賣出」，兩家公司股價分別下跌 6.93% 和 3.48%。

打車業務的 Lyft (LYFT-US) 稱，即便疫情威脅該公司的復甦，仍有望在 2021 年第四季實現調整後的 EBITDA 盈利，該公司股價收紅 1.00% 至每股 36.41 美元。

華爾街分析

紐約梅隆銀行財富管理部門首席投資長 Leo Grohowski 表示，我們仍將面臨經濟成長放緩的環境，隨著新冠確診數繼續攀升，我們可能會看到一些暫停經濟重啟，恢復封鎖政策狀況。

投資機構 Edward Jones 的投資策略師 Craig Fehr 表示，本周和今日走勢是，華爾街在成長股、科技股，宅經濟受惠股，更具週期性的價值股間呈現拉鋸、槓桿式的市場觀點。

摩根大通策略師說，跑輸成長股多年的價值股有望鹹魚翻身，市場仍有進一步正常化的空間，因本週美股的漲勢在很大程度上是由做空策略的空頭回補推動的，這些策略買入了過去一年的贏家並賣掉跑輸者。

花旗個人財富管理投資策略主管 Shawn Snyder 表示，在明年春季之前，市場可能會進入間歇性的輪換階段。這些大型科技企業獲利依舊非常強勁，而且在整個冬季，投資人仍然面臨著新冠確診數的激增，以及新的防疫限制和封鎖情況。